Новое оборудование позволит Ту-22М3М поражать любые цели

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3М является естественным развитием базовой платформы — считает военный эксперт Алексей Леонков

Россия продолжает развивать платформу Ту-22 Дело в том, что компания «Туполев» сообщила, что данным предприятием создан первый опытный образец дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, который является глубокой модернизацией созданного еще в шестидесятые годы советского ракетоносца.

Перед нами не принципиально новый самолет, а глубокая модернизация в виде переделки старых корпусов. Дело в том, что выпуск этих машин прекратился еще в 1997 году и сегодня Россия просто модернизирует имеющийся у нее парк самолетов данного типа.

Эта машина была принята на вооружение Советской армией еще в середине семидесятых годов под грифом Ту-22М2, а в 1983 году ей на смену пришла модификация Ту-22М3. Данный бомбардировщик является прямым развитием именно этой модификации.

В рамках осуществления работ по проекту Ту-22М3М данные машины получат современное цифровое радионавигационное и радиотехническое оборудование, а также систему эффективного управления оружием. Кроме того, модернизация значительно продлит сроки эксплуатации данного судна, что на деле и является стратегической задачей для Министерства обороны РФ

Россия продолжает модернизацию старых образцов военной техники

Просто проблема заключается в том, что в распоряжении России нет готовой машины на смену Ту-22М3М, поэтому Минобороны РФ нужно проводить работы по поддержанию существующего парка боевых самолетов и доведения его до требований современного времени. По этой причине и появился проект Ту-22М3М, который сможет выполнять боевые задачи в условиях современной войны.

«Такая аббревиатура, как Ту-22М3М означает очередную модернизацию, уже находящегося на вооружении бомбардировщика Ту-22М3. И понятно, что буковка «М» означает в титуле именно слово «модернизация», — констатирует Леонков.

Здесь надо отметить, что это стандартная практика для отечественной авиации, где постоянно модернизируются и доводятся до современного уровня классические образцы летной российской техники. Такая же история происходит и с Ту-160, хотя в рамках данного проекта было принято решение о разработке его новой версии для производства бомбардировщика, как говорится, с нуля.

В рамках платформы Ту-22 такого решения не последовало, и это логично — все-таки данный бомбардировщик был начат разрабатываться еще в конце шестидесятых годов и на сегодня нет смысла заново начинать выпуск самолетов подобного типа. Это не Ту-160, который был создан в последний этап существования СССР, и у которого технологический ресурс значительно выше, чем у Ту-22.

Здесь будет установлена новая система бомбометания

«Что касается платформы Ту-22, то этот самолет отлично себя показал в рамках выполнения задач на территории Сирии , но это не говорит о том, что данный бомбардировщик не нужно модернизировать дальше», — резюмирует Леонков.

Как замечает эксперт, это в первую очередь новое радиоэлектронное оборудование, которое дает возможность принять современное высокоточное оружие. Например, это ударные крылатые ракеты класса воздух-поверхность — в настоящий момент на вооружении платформы Ту-22 поступают ракеты Х-32, которые являются развитием отечественной ракеты аналогичного класса Х-22.

«Помимо этого на новом варианте данного бомбардировщика установлена система для точного бомбометания стандартными боеприпасами, т.е. обычными авиабомбами, СВП-2422. Это устройство, которое позволяет, зная полетные данные, вычислить точку сброса бомб с таким расчетом, чтобы они максимально точно легли на заданную цель», — заключает Леонков.

Эта система позволяет использовать стандартное вооружение, как высокоточное, поскольку в таком случае бомбометание имеет отклонение не более 3 метров, что значительно повышает боевую эффективность означенной авиационной платформы.

Основной упор сделан на радиоэлектронное оборудование

«Интересно, что система СВП-2422 была впервые испытана ВКС РФ в Сирии, причем опытное применение показало, что данный вид прицельного комплекса для бомбометания эффективно работает, причем с очень высокой боевой эффективностью», — констатирует Леонков.

Также в рамках проекта модернизации планируется перевод большинства компонентов Ту-22 на цифру, что должно позволить надежно работать системе топливоснабжения данного бомбардировщика и его системе управления двигателями. Все это значительно увеличит, как летный ресурс данного бомбардировщика, так и его боевую эффективность по дальности и скорости полета.

«В том случае, когда появляется цифровое управление двигательными установками, то, во-первых, увеличивается экономичность расхода топлива, а, во-вторых, возрастает радиус его боевого применения. Это сходные задачи», — резюмирует Леонков.

Алексей Петрович замечает, что в ходе данной модернизации будут затронуты и боевые системы платформы Ту-22, но основной упор будет сделан на электронное оборудование бомбардировщика и приведение его в соответствие с требованиями времени.

«Это так называемое бортовое радиоэлектронное оборудование, и это сделает данный самолет эффективней, чем просто Ту-22М3. Так что, эта модернизация, во-первых, продлевает срок службы данных бомбардировщиков, а, во-вторых, увеличивает их боевую эффективность благодаря применению новых технологий и бортового оборудования», — заключает Леонков.

Соответственно, перед нами естественный процесс развития ВКС РФ и нашей базовой авиационной техники.