Огонь был страшный, город горел — экс-командующий СКВО о том, как начался обстрел Цхинвала

Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах, генерал-полковник Сергей Макаров в интервью «Звезде» рассказал о событиях грузино-осетинского конфликта.

Десять лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия из установок залпового огня «Град» обстреляла Цхинвал. Россия , защищая жителей Южной Осетии , ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила из региона военных Грузии

Как рассказал «Звезде» командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах, генерал-полковник Сергей Макаров информация об обстреле Цхинвала поступила от оперативного дежурного 58-й армии генерала Марата Кулахметова , который в то время возглавлял миротворческие силы в Южной Осетии.

«Генерал Кулахметов доложил о том, что реактивные системы залпового огня «Град» расстреливают мирные кварталы города Цхинвал, населенных пунктов, прилегающих к пригородам Цхинвала, что есть многочисленные жертвы среди гражданского населения и расстреливают пункт дислокации миротворческого батальона, его посты», — рассказал Макаров.