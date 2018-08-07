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Огонь был страшный, город горел — экс-командующий СКВО о том, как начался обстрел Цхинвала
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Огонь был страшный, город горел — экс-командующий СКВО о том, как начался обстрел Цхинвала 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах, генерал-полковник Сергей Макаров в интервью «Звезде» рассказал о событиях грузино-осетинского конфликта.
Десять лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия из установок залпового огня «Град» обстреляла Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила из региона военных Грузии.
Как рассказал «Звезде» командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2008-2010 годах, генерал-полковник Сергей Макаров информация об обстреле Цхинвала поступила от оперативного дежурного 58-й армии генерала Марата Кулахметова, который в то время возглавлял миротворческие силы в Южной Осетии.
«Генерал Кулахметов доложил о том, что реактивные системы залпового огня «Град» расстреливают мирные кварталы города Цхинвал, населенных пунктов, прилегающих к пригородам Цхинвала, что есть многочисленные жертвы среди гражданского населения и расстреливают пункт дислокации миротворческого батальона, его посты», — рассказал Макаров.
«Я доложил эту информацию дежурному генералу генерального штаба, привел войска Северо-Кавказского военного округа в боевую готовность полную и силам 58-й армии отдал приказ выступить на защиту миротворческих подразделений в Южной Осетии и гражданского населения, спасти их от геноцида со стороны Грузии. Огонь был страшный, город горел, рушился», — вспоминает генерал.
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