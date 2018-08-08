Стрельба без промахов и марш-бросок: россияне победили в эстафете «Десантного взвода»

«Вы бежите 5 километров, потом преодолеваете рвы, заборы, штурмуете здания, и все это с оружием за плечами, в полной боевой амуниции, которая весит 8 килограммов. И после этого нужно успеть за 15 секунд поразить мишень из гранатомета, автомата и пулемета. Это серьезная нагрузка. И самое сложное — сочетать в себе выносливость, силу и способность проводить метко стрельбу», — рассказывает старший тренер российской команды, полковник Сергей Еремин , посматривая в сторону своих бойцов, готовящихся к эстафете.

Очередной этап конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод» впервые проходит на полигоне под Псковом . Эстафета — это забег на 5 километров, полоса препятствий и огневые рубежи, на которых военнослужащие стреляют из гранатометов, пулеметов и автоматов.

Китая, Ирана и За победу сражаются команды ВДВ из 10 стран. В группе лучших — солдаты из Белоруссии Алжира . Но лидерство с первых дней соревнований удерживают российские десантники. «Это успех, потому что до этого, в прошлом году в Китае, мы были вторыми в пеших этапах. А сейчас все три этапа идем на первом месте, мы выигрываем, сделали работу над ошибками», — говорит Еремин.

"Догнать ногами" штрафные секунды

Чтобы победить в эстафете, команды должны как можно быстрее пройти дистанцию и поразить все мишени. В каждой сборной — три отделения, они по очереди проходят трассу, а потом судьи суммируют общее время. «Любой промах — это штрафные секунды, которые начисляются команде. Их можно „догнать ногами“ и завершить этап удачно, а можно, наоборот, потратить время на меткую стрельбу и проиграть в беге. Все взаимосвязано», — поясняет Еремин.

Российские десантники готовятся к забегу. Все предыдущие этапы проходили под палящим солнцем: днем температура воздуха поднималась до 32 градусов. В день эстафеты впервые похолодало и поднялся ветер. На этом этапе противник россиян — команда Ирана, которая выступает успешно и по итогам предыдущих этапов входит в пятерку лидеров.

Полоса препятствий «Десантного взвода» имитирует боевую территорию с заборами, противотанковыми рвами и фасадами домов. «Баллы здесь снимаются, например, если участник не успел за 8 секунд метнуть гранату в специально обозначенное место», — объясняют военные. Военнослужащие разных стран растянулись вдоль всей полосы: группа российских десантников рядом с коллегами из Ирана, чуть дальше китайские солдаты, бойцы из Венесуэлы Пакистана . У многих в руках фото— и видеокамеры.

"Каждая из команд пристально следит за тем, как проходят дистанцию соперники, снимают на фото и на видео, потом приходят, показывают. Поэтому мы сделали судейство максимально прозрачным. Грубых нарушений у участников нет, но все равно судейство осуществляется жесткое", — рассказывает главный судья соревнований, генерал-лейтенант Александр Вязников

По его словам, у участников не возникло проблем с техникой и вооружением, которые им предоставила Россия . Военнослужащие освоили их в подготовительную неделю. Российские специалисты создали группы технической поддержки, которые помогают устранять возникающие трудности и на месте подсказывают нюансы эксплуатации техники.

Стрельба на высоком пульсе

Удачно проходят эстафету белорусские десантники. Они стартуют вместе с командой Пакистана и сразу выходят вперед. «Прицелы проверить!» — командует капитан команды Белоруссии майор Андрей Быстров на огневом рубеже. На полигоне раздается оглушительный взрыв, земля вздрагивает. Это белорус выстрелил по цели из ручного противотанкового гранатомета.

"Мы бежали вместе с пакистанцами и не давали им шанса нас обогнать, все время держали хороший темп. Преодолели препятствия и отстреляли неплохо. Для нас это очень многое решает, так как главный наш соперник за третье место — это команда Ирана", — говорит Быстров.

Последняя группа российских бойцов завершает эстафету, оставив соперников из Ирана далеко позади. «Наше отделение стреляло из положения стоя — это самое сложное. Предыдущие два отделения стреляли лежа и с колена. Нам было сложнее, но все мишени удалось поразить. Если бы был промах, то к результату добавилось бы 30 секунд. Полоса препятствий не сложная, мы тренируем ее каждый день. А вот на высоком пульсе стрелять, еще и с грузом — это тяжко», — говорит командир отделения российской команды младший сержант Александр Каравай, стараясь отдышаться после финиша.

По оценке судей, лучшими в эстафете стали десантники из России: они прошли трассу без штрафных очков, оставив позади двух ближайших конкурентов — команды Китая и Белоруссии. Позже бойцов ждет заключительное в этом чемпионате испытание — эстафета на боевых машинах. «Преодолевая препятствия, БМД будут совершать прыжки высотой около метра. Сложно представить, каково находиться наводчику-оператору внутри этой машины. А он в этот момент должен вовремя сориентироваться, найти цель и качественно ее поразить», — поясняют военные.