Российские военные выиграли конкурс «Десантный взвод» АрМИ

ПСКОВ , 8 авг — РИА Новости . Российские десантники одержали победу по итогам всех этапов конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит на территории Псковской области , в среду российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах (БМД), сообщили в Минобороны.

"В среду на полигоне Струги Красные прошла вторая часть четвертого этапа — эстафета на БМД. Российские десантники соревновались с китайской командой и смогли обойти ее на полкруга. По итогам всех этапов команда России победила в конкурсе «Десантный взвод», — отмечается в сообщении ведомства.

Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из России, Алжира ЮАР . Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

"Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.

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