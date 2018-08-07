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Российские военные лидируют в общекомандном зачете на АрМИ-2018
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Российские военные лидируют в общекомандном зачете на АрМИ-2018 

ТВ Центр 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
Накануне наши военнослужащие победили в третьем этапе конкурса «Десантный взвод». Эти состязания проводятся на полигоне в Псковской области.
Кроме того, россияне стали лучшими среди военных инженеров, передает "ТВ Центр". Участники соревнований должны были организовать переправу, построить оборонительные сооружения и противотанковые рвы. И все это в условиях, максимально приближенных к боевым.
Тем временем в Китае в рамках конкурса «Морской десант» российские экипажи провели тренировки и стрельбы на китайских боевых машинах.
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