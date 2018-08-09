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Международный конкурс «Десантный взвод» подводит итоги
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Международный конкурс «Десантный взвод» подводит итоги 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Завеличье под Псковом состоялась церемония награждения победителей соревнований десантников. Первое место заняла команда из России, на втором месте — Китай, замыкают тройку лидеров военнослужащие из Белоруссии.
Церемония награждения победителей конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод» состоялась сегодня на полигоне Завеличье под Псковом. Первое место заняла команда из России, на втором месте — Китай, замыкают тройку лидеров десантники из Белоруссии. Награды вручал командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Андрей Сердюков.
«Сегодня мы завершаем международный этап конкурса «Десантный взвод». В сложных погодных условиях и упорной борьбе военнослужащие команд-участников продемонстрировали свой профессионализм и мастерство, проявляя при этом лучшие качества десантника — инициативу, решимость, взаимопомощь и взаимовыручку. Проводимый конкурс из года в год набирает популярность. Это подтверждается тем, что в этом году на старт вышли команды десяти государств, уверен, что в следующем году участников состязаний будет еще больше», –— сказал Андрей Сердюков, выступая на церемонии официального закрытия соревнований.
Он также наградил лучших десантников в номинациях «Лучшие в профессии», «Десантирование на точность», «Мастер гонки», «Вместе мы сила», «Сильные духом». Кроме того, часть военнослужащих получили награды в номинациях «Воля к победе» и «Единая команда», учреждённых администрацией Псковской Области. А глава города Пскова Иван Цецерский отметил лучших десантников в номинации «Упорство и стремление к победе».
В международном конкурсе «Десантный взвод» приняли участие более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состояла, как правило, из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки.
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