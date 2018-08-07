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Марокко, ЮАР и Индия примут участие в «Десантном взводе» в 2019 году
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Марокко, ЮАР и Индия примут участие в «Десантном взводе» в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Десантники из ЮАР, Индии и Марокко в 2019 году впервые примут участие в конкурсе «Десантный взвод», проходящем в рамках Армейских международных игр (АрМи), сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На следующий год количество участников этого соревнования расширится. Сейчас на них присутствуют в качестве наблюдателей представители Индии, они уже заявили, что будут участвовать в следующем году. Команда ЮАР прошла пешие этапы вне конкурса и тоже заявила, что в следующем году будет участвовать в этом мероприятии, и команда Марокко заявила о том, что на следующий год будет участвовать во всех этапах соревнований", — цитируется в сообщении главный судья соревнований генерал-лейтенант Андрей Вязников.
Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки.
Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.
IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.
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