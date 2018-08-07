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Экспортер подсолнечного масла будет строить военные самолеты для Украины
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Экспортер подсолнечного масла будет строить военные самолеты для Украины 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
ГП «Одесский авиационный завод», входящее в состав «Укроборонпрома» вместе с американской компанией Aviastar Invest Corp и DISTAR CZ a. s. из Чехии достигли договоренности о начале кооперации по разработке и производству самолетов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.
Предприятия также договорились о создании международного Регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.
«Международное сотрудничество в сфере авиастроения — это основа для развития украинских авиапредприятий. Украина является одной из немногих стран в мире, которая может создавать самолеты, и наша задача — объединить украинские конструкторские и производственные мощности с современной западной авионикой. Это позволит эффективно интегрировать украинское авиастроения в общемировую систему», — оптимистично заявил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» по авиастроению Александр Пащенко.
В то же время названные пресс-службой госконцерна предприятия не имеют никакого отношения к самолетостроению. В частности, американская Aviastar Invest Corp, как сообщает сайт FLAGMA, образована в 2015 году, ее численность 12 человек.
Директором компании числится некто Геннадий Клеймерман. В качестве видов ее деятельности в уставных документах указаны экспорт-импорт подсолнечного масла, а также легкомоторных самолетов и вертолетов.
Основная же продукция, выпускаемая чешской DISTAR CZ — алмазные круги для электроинструментов. Об этом говорится на ее официальном сайте. Впрочем, компания также указывает, что занимается разработкой и производством сверхлегких самолетов.
Следует отметить, что, даже если с помощью этих юридических лиц на Украине и будет организовано производство самолетов, то это, во-первых, будет отверточная сборка с низким уровнем локализации, что вряд ли поможет спасти умирающий украинский авиапром.
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