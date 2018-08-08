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В Каспийском море проходят боевые стрельбы в рамках «Кубка моря»
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В Каспийском море проходят боевые стрельбы в рамках «Кубка моря» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первый эпизод с реальной боевой стрельбой по мишеням в открытом море стартует на Каспии.
В Каспийском море в рамках заключительного этапа конкурса АрМИ-2018 среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря» стартует первый эпизод с реальной боевой стрельбой по мишеням.
Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: честь российского Военно-Морского Флота на конкурсе отстаивает малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии, ВМС Казахстана представляет ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау», ВМС Республики Азербайджан — патрульный корабль «G-124». Команда Ирана выступает на ракетном катере «Пейкан».
У каждого стрелка каждой команды имеется всего по 16 патронов, из которых они должны поразить цель, минимальное расстояние до которой будет находиться на расстоянии 200 метров.
Во всех конкурсах важна не только точность попадания, но и скорость прохождения кораблем дистанции, которая не должна превышать 13 узлов (25 километров в час).
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