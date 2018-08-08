В Каспийском море начались боевые стрельбы в рамках конкурса АрМИ-2018 

В Каспийском море начался первый эпизод с реальной боевой стрельбой по мишеням в рамках заключительного этапа конкурса АрМИ-2018 среди экипажей надводных кораблей, сообщает телеканал «Звезда».
Участниками состязаний стали четыре команды.
Это малый артиллерийский корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии (Россия), ракетный артиллерийский корабль «Мангыстау» (Казахстан), патрульный корабль «G-124» (Азербайджан) и ракетный катер «Пейкан» (Иран).
Каждый стрелок каждой команды получил 16 патронов. Необходимо поразить цель, минимальное расстояние до которой — 200 метров.
Во всех конкурсах важна не только точность попадания, но и скорость прохождения кораблём дистанции.
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