Российский «убийца авианосцев» Ту‐22М3М готов к выкатке 

Создан первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца‐бомбардировщика Ту‐22М3М. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу компании «Туполев».
«16 августа состоится выкатка глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М», — заявили в пресс-службе. После выкатки самолет приступит к наземным испытаниям. Если все пройдет успешно, машина поднимется в воздух.
На ракетоносце установлены новые цифровое навигационное, радиотехническое оборудование и система связи, а также обновленная система управления оружием и информационно-управляющий комплекс.
Глубоко модернизированные многорежимные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М получат систему космической связи и возможность получать целеуказания во время полета. Кроме этого, для увеличения радиуса полета, на самолеты устанавливается заправочная штанга, позволяющая проводить дозаправку в воздухе, уточнило «Военное обозрение».
Ту-22М3М является модификацией самолета Ту-22М3, который участвовал в нанесении авиаударов по объектам террористов в Сирии. Его многорежимная работа позволяет поражать наземные и морские цели с больших, средних и малых высот.