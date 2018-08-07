ОТРК «Искандер» на «тропе войны»: кадры учений в Забайкалье

Забайкальском крае на учебно-тренировочном комплексе Цугол проходит тактическое учение с военнослужащими ракетного соединения Восточного военного округа.

Ракетчики отработали задачи по совершению маршей по пересеченной местности с выполнением мероприятий по маскировке перемещения, в том числе с учетом рельефа и ландшафта местности.

Также специалисты ракетных войск выполнили нормативы по инженерному оборудованию позиций, переводу комплексов из походного положения в боевое, развертыванию оперативно-тактических комплексов, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

Ракетчики также выполняют нормативы по маскировке позиций с целью не выдать свое местоположение средствам разведки «неприятеля», в частности разведывательным дронам.

В завершении учения состоятся электронные пуски ракет, расчеты выполнят учебные стрельбы по целям, находящимся на удалении от 50 до 100 километров, имитирующим командные пункты, парки с техникой, объекты инфраструктуры узлов энергетического обеспечения условного противника.