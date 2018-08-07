В России создали «вечный» ядерный реактор для субмарин

Ядерный реактор с ресурсом на весь жизненный цикл субмарины создали и испытали в Росатоме . Об этом говорится в годовом отчёте компании.

Были проведены испытания двух транспортных активных зон — с кампанией до среднего ремонта корабля и с ресурсом на весь жизненный цикл подлодки.

«Успешная эксплуатация активных зон четвёртого поколения подтверждает правильность проектных решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон", — говорится в документе.

Активная зона — это центр реактора, содержащий ядерное топливо, где и происходит управляемая цепная реакция. Российская уникальная разработка означает, что атомным субмаринам не нужна будет перезарядка ядерного топлива.