В России создали «вечный» ядерный реактор для субмарин 

Ядерный реактор с ресурсом на весь жизненный цикл субмарины создали и испытали в Росатоме. Об этом говорится в годовом отчёте компании.
Были проведены испытания двух транспортных активных зон — с кампанией до среднего ремонта корабля и с ресурсом на весь жизненный цикл подлодки.
«Успешная эксплуатация активных зон четвёртого поколения подтверждает правильность проектных решений, на которых базируются новые проекты корабельных активных зон", — говорится в документе.
Активная зона — это центр реактора, содержащий ядерное топливо, где и происходит управляемая цепная реакция. Российская уникальная разработка означает, что атомным субмаринам не нужна будет перезарядка ядерного топлива.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов рассказал РИА «Новости», что такая разработка имеет огромное значение для боеготовности подводных сил ВМФ. По его словам, перезарядку топлива на флоте называют «операцией номер один», процесс занимает больше месяца, то есть на это время боевой состав сокращается на одну единицу.
Разработкой «вечного» реактора занимается «ОКБМ Африкантов» — одно из ведущих предприятий российской атомной отрасли. Оно входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг «Атомэнергомаш».