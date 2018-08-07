В Самарской области военнослужащих спецназа ЦВО обучат навыкам тактической медицины 

В течение недели будут отработаны вопросы эвакуации пострадавших во время огневого подавления противника, особенностям транспортировки при скрытном проникновении в тыл к местонахождению раненых.
Военнослужащие соединений спецназа Центрального военного округа, дислоцированные в Поволжье и Сибири, пройдут обучение навыкам боевой тактической медицины в Самарской области.
В течение недели под руководством инструкторов и специалистов медицинских служб округа спецназовцам предстоит отработать вопросы транспортировки пострадавших, эвакуации пострадавших во время огневого подавления противника, особенностям транспортировки при скрытном проникновении в тыл к местонахождению раненых, эвакуации пострадавших с использованием военной техники. В основу курса подготовки положен опыт ведения боевых действий в локальных конфликтах последних 30 лет.
Кроме того, с военнослужащими будут работать военные психологи, которые проведут ряд занятий по выработке стрессоустойчивости, самоконтролю при психотравмирующем воздействии боевой обстановки.
Ранее командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин одобрил методические рекомендации, разработанные начальниками медицинских служб объединений, соединений, воинских частей и военно-медицинских организаций округа, и внес соответствующие изменения в подготовку военнослужащих.