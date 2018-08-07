Ещё
Наземные испытания бомбардировщика Ту-22М3М начнутся 16 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наземные испытания бомбардировщика Ту-22М3М начнутся 16 августа 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Передача на наземные испытания модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М состоится 16 августа в Казани, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ПАО «Туполев».
Ранее в апреле официальный представитель «Туполева» сообщил РИА Новости, что компания планировала поднять Ту-22М3М в августе 2018 года.
"Передача глубоко модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на этап наземных и летных испытаний состоится 16 августа в Казани", — сказали в пресс-службе.
Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней авиации, всего выпущено 268 самолётов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.
"Ювелирная работа" бомбардировщика Ту-22М3М. Видео учебного полета
Последние новости
"Потерявшегося" Порошенко нашли в киевском ресторане Петросян рассказал, что у него "гора свалилась с плеч" Китайские СМИ рассказали о "кошмарном сценарии" для США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве67
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш210
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России59
Подруга возмутила откровениями о Степаненко26
«Я депутат и платить не буду»610
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение