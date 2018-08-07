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На параде ко Дню независимости Украины покажут новые образцы вооружения
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На параде ко Дню независимости Украины покажут новые образцы вооружения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военном параде по случаю Дня независимости Украины будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые получила украинская армия, а также техника, которая пока проходит государственные испытания.
Во вторник в Киеве состоялась репетиция военного парада по случаю Дня независимости Украины, который отмечают в стране 24 августа. В мероприятии были задействованы только пешие подразделения. Репетиция при участии военной техники и вооружения будет проведена отдельно на полигоне.
По словам министра обороны, в этом году на параде впервые будут показаны новые образцы вооружения и техники, которые уже получила украинская армия.
"Также будут показаны образцы вооружения, находящиеся в перспективе, которые сейчас проходят государственные испытания", — уточнил он. По его словам, решение об участии 150-миллиметровых минометов в параде он примет 10 августа после стрельб, а решение об участии военно-воздушного компонента в параде будет приниматься в ближайшее время.
Всего, по его словам, в параде примет участие 4,5 тысячи военнослужащих, 250 единиц техники. Полторак уточнил, что прибытие на парад в Киев подтвердили 15 иностранных партнеров Украины, большинство из которых представители стран-членов НАТО.
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.
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