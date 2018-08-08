Военная полиция провела под Оренбургом учения по освоению сирийского опыта

ТАСС , 8 августа. Подразделения военной полиции Центрального военного округа провели на полигоне под Оренбургом учения, посвященные освоению сирийского боевого опыта. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.

"Военные полицейские провели розыгрыш действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты", — говорится в сообщении.

В ходе учений отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать грузы, брать под охрану административные объекты, оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с местными органами управления без знания национального языка, получать разведывательную информацию.