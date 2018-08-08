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Военная полиция провела под Оренбургом учения по освоению сирийского опыта
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Военная полиция провела под Оренбургом учения по освоению сирийского опыта 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 8 августа. Подразделения военной полиции Центрального военного округа провели на полигоне под Оренбургом учения, посвященные освоению сирийского боевого опыта. Об этом в среду сообщила пресс-служба округа.
"Военные полицейские провели розыгрыш действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков, нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты", — говорится в сообщении.
В ходе учений отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Военнослужащие также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать грузы, брать под охрану административные объекты, оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с местными органами управления без знания национального языка, получать разведывательную информацию.
В практических действиях на полигоне приняли участие подразделения из Башкирии, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей. Также привлекались представители местных правоохранительных органов, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 2-й гвардейской общевойсковой армии. Всего в учениях приняли участие около 600 военнослужащих.
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