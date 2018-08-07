Кадры масштабных учений мотострелков под Оренбургом

На полигоне Тоцкое под Оренбургом прошли крупные учения двух мотострелковых бригад из Самарской области

Ранее военнослужащие были подняты по тревоге на месте постоянной дислокации и совершили многокилометровый марш на 500 единицах техники.

Это были первые подобные учения в этом году. На них подразделения отработали методики, разработанные на основе опыта, полученного в последних локальных конфликтах.

Во время розыгрыша практических действий большая роль уделялась взаимодействию подразделений с артиллерией, авиацией и расчетами беспилотников.

В ходе маневров военнослужащие отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения.