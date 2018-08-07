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Кадры масштабных учений мотострелков под Оренбургом
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Кадры масштабных учений мотострелков под Оренбургом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне Тоцкое под Оренбургом прошли крупные учения двух мотострелковых бригад из Самарской области.
Ранее военнослужащие были подняты по тревоге на месте постоянной дислокации и совершили многокилометровый марш на 500 единицах техники.
Это были первые подобные учения в этом году. На них подразделения отработали методики, разработанные на основе опыта, полученного в последних локальных конфликтах.
Во время розыгрыша практических действий большая роль уделялась взаимодействию подразделений с артиллерией, авиацией и расчетами беспилотников.
В ходе маневров военнослужащие отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения.
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