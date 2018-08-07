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Военная делегация Узбекистана прибыла в ЦВО для изучения опыта управления войсками
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Военная делегация Узбекистана прибыла в ЦВО для изучения опыта управления войсками 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Делегация военнослужащих Республики Узбекистан прибыла в Екатеринбург для изучения опыта организации работы штаба Центрального военного округа (ЦВО). Об этом во вторник журналистам сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.
"Военная делегация из Узбекистана прибыла в Екатеринбург, где в штабе ЦВО ознакомится с работой центров стратегического управления, моделирования и управления комплексной безопасностью в ходе проведения двухстепенной командно-штабной тренировки по управлению войсками округа", — сказал Шорин.
Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе встречи с членами делегации подчеркнул, что «Узбекистан является стратегическим партнером и занимает особое место в сфере военной безопасности в регионе».
"Мы очень рады, что наши отношения сближаются, развивается наше сотрудничество, наращиваются тесные связи. На прошлой неделе завершена первая стажировка офицеров Вооруженных сил Республики Узбекистан, с военнослужащими проведено 67 инструкторско-методических и практических занятий. На подведении итогов стажировки офицеры выразили просьбы о дальнейшем сотрудничестве", — отметил Лапин.
Ранее в феврале и марте этого года в Центральном военном округе была проведена войсковая стажировка командующего Ташкентским военным округом Республики Узбекистан генерал-майора Баходира Курбанова, в ходе которой продемонстрирован порядок работы на повседневных пунктах управления штаба военного округа, объединений и соединений шести гарнизонов округа.
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