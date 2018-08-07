Минобороны до конца 2021 года получит пять самолетов Ил-22М11

МОСКВА , 7 авг — РИА Новости . Российские Воздушно-космические силы до 10 ноября 2021 года получат пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда рублей. До 10 ноября 2019 года должно быть поставлено два самолета, до 10 ноября 2021 года — три.

Согласно данным открытых источников, переоборудование самолетов Ил-22 в модификацию Ил-22М11 заключается в установке на воздушное судно узла ретрансляции «Сокол». Работы проводятся на ЭМЗ им. В. М. Мясищева.