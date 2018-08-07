Огнеметчики ВВО освоят «Солнцепеки» в полевых условиях

Огнеметчикам подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые предстоит в ходе полевого выхода освоить системы ТОС-1А «Солнцепек», поступившие к ним весной этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Впервые в полевом выходе задействованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они поступили на вооружение амурским огнеметчикам в мае текущего года. С приходом новой техники огневая мощь подразделений повысилась в 2,5 раза», — рассказали в пресс-службе.

В рамках учений будут отработаны задачи по РХБ разведке местности, проведены боевые стрельбы из огнеметов, отработана аэрозольная маскировка подразделений, а также ликвидация последствий условного применения химического оружия. Всего в полевом выходе задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники.

ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. «Солнцепек» предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.