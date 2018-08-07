Ещё
Огнеметчики ВВО освоят «Солнцепеки» в полевых условиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огнеметчики ВВО освоят «Солнцепеки» в полевых условиях 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Огнеметчикам подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые предстоит в ходе полевого выхода освоить системы ТОС-1А «Солнцепек», поступившие к ним весной этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«Впервые в полевом выходе задействованы новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Они поступили на вооружение амурским огнеметчикам в мае текущего года. С приходом новой техники огневая мощь подразделений повысилась в 2,5 раза», — рассказали в пресс-службе.
Ранее подразделения РХБЗ общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, прибыли на военные полигоны по учебной тревоге.
В рамках учений будут отработаны задачи по РХБ разведке местности, проведены боевые стрельбы из огнеметов, отработана аэрозольная маскировка подразделений, а также ликвидация последствий условного применения химического оружия. Всего в полевом выходе задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники.
ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, созданная на базе шасси танка Т-72. В системе используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. «Солнцепек» предназначен для поджога и разрушения сооружений, зданий и уничтожения живой силы противника.
Дальний Восток: последние новости
Дальний Восток и немирный атом На Сахалине начались масштабные учения по борьбе с незаконными вооруженными формированиями В Амурской области впервые прошли боевые стрельбы по условным террористам на дальних дистанциях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду «Такси» избили в Москве67
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш210
В Грузии рассказали об ответе на агрессию России59
Подруга возмутила откровениями о Степаненко26
«Я депутат и платить не буду»610
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:39
Пока вы спали: В России отменяют роуминг
Общество
03:01
Подруга возмутила откровениями о Степаненко
Шоу-бизнес
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение