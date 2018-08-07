Десант получит самую большую в мире парашютную систему

В 2020 году Воздушно-десантные войска России получат самую большую в мире парашютную систему «Спрут-ПДС». Она сможет десантировать бронетехнику с высоты в полторы тысячи метров.

Об этом РИА Новости сообщил представитель оборонно-промышленного комплекса. При этом скорость полета будет достигать до 380 километров в час. В ее основе — 14-купольный парашют с площадью каждого купола в 350 квадратных метров.

А вообще парашютная система «Спрут-ПДС», которую разрабатывают в холдинге «Технодинамика» , была почти готова еще в 2017 году. Но тогда работу пришлось приостановить. Причина — изменение в конструкции десантируемой противотанковой самоходки «Спрут-СД», для которой и предназначались парашюты. Поэтому и техническое задание на систему десантирования тоже пришлось пересмотреть.

Потом специалисты возобновили работы над парашютной системой. Она будет готова в 2020 году.

Кстати, в холдинге ведут работы и над созданием управляемой планируемой парашютно-грузовой системой УПГС-4000. Она сможет десантировать грузы до четырех тонн.