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Десант получит самую большую в мире парашютную систему
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Десант получит самую большую в мире парашютную систему 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В 2020 году Воздушно-десантные войска России получат самую большую в мире парашютную систему «Спрут-ПДС». Она сможет десантировать бронетехнику с высоты в полторы тысячи метров.
Об этом РИА Новости сообщил представитель оборонно-промышленного комплекса. При этом скорость полета будет достигать до 380 километров в час. В ее основе — 14-купольный парашют с площадью каждого купола в 350 квадратных метров.
А вообще парашютная система «Спрут-ПДС», которую разрабатывают в холдинге «Технодинамика», была почти готова еще в 2017 году. Но тогда работу пришлось приостановить. Причина — изменение в конструкции десантируемой противотанковой самоходки «Спрут-СД», для которой и предназначались парашюты. Поэтому и техническое задание на систему десантирования тоже пришлось пересмотреть.
Потом специалисты возобновили работы над парашютной системой. Она будет готова в 2020 году.
Кстати, в холдинге ведут работы и над созданием управляемой планируемой парашютно-грузовой системой УПГС-4000. Она сможет десантировать грузы до четырех тонн.
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