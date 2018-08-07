Новый вариант противотанкового «Спрута» представят на «Армии-2018»

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, посетители выставки смогут познакомиться с моделью машины, имеющей повышенный уровень защиты.

После внедрения таких новшеств «Спрут», по сути, превратится в настоящий легкий танк, способный выполнять еще больший круг задач по сравнению с базовой версией.

Российские и зарубежные эксперты традиционно высоко оценивают созданную в Волгограде боевую технику, а 2С25М считают лучшим в своем классе. От зарубежных образцов он отличается мощной 125-мм пушкой, которая также может быть пусковой установкой для управляемых ракет.

С орудием спарен 7,62-мм пулемет. Имеется дистанционно управляемая пулеметная установка командира. Система управления огнем отвечает самым высоким стандартам.

Благодаря двигателю в 500 л.с. машина весом в 18 тонн способна разгоняться по шоссе до 70 км/ч и плавать со скоростью 7 км/ч. Запас хода — 500 километров.

В настоящее время «Спрут-СДМ-1» полностью готов к проведению государственных испытаний.