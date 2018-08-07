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Новый вариант противотанкового «Спрута» представят на «Армии-2018»
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Новый вариант противотанкового «Спрута» представят на «Армии-2018» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, посетители выставки смогут познакомиться с моделью машины, имеющей повышенный уровень защиты.
После внедрения таких новшеств «Спрут», по сути, превратится в настоящий легкий танк, способный выполнять еще больший круг задач по сравнению с базовой версией.
Российские и зарубежные эксперты традиционно высоко оценивают созданную в Волгограде боевую технику, а 2С25М считают лучшим в своем классе. От зарубежных образцов он отличается мощной 125-мм пушкой, которая также может быть пусковой установкой для управляемых ракет.
С орудием спарен 7,62-мм пулемет. Имеется дистанционно управляемая пулеметная установка командира. Система управления огнем отвечает самым высоким стандартам.
Благодаря двигателю в 500 л.с. машина весом в 18 тонн способна разгоняться по шоссе до 70 км/ч и плавать со скоростью 7 км/ч. Запас хода — 500 километров.
В настоящее время «Спрут-СДМ-1» полностью готов к проведению государственных испытаний.
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