В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — пять, Алеппо — семь. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Идлиб — два", — говорится на сайте Минобороны РФ.
Добавляется, что в течение дня российский Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводил. Медицинскую помощь получили 10 человек.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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