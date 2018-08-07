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Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш
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Отряд кораблей Северного флота зашёл в Ла-Манш 

RT на русском 2 часа назад
Отряд боевых кораблей Северного флота, которые принимали участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, зашёл в пролив Ла-Манш по пути в Атлантический океан.
«В составе отряда боевых кораблей — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск». Остальные корабли и суда — участники Главного военно-морского парада — продолжают межфлотский переход в пункты постоянной дислокации», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота капитана первого ранга Вадима Серга.
Отмечается, что «Маршал Устинов» и «Североморск» продолжат выполнять задачи дальнего похода в морях Атлантического океана.
>> Северный флот продолжит экспедицию на Новую Землю
1 августа сообщалось, что в Балтийском море более 10 российских боевых кораблей приступили к учениям.
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Комментарии207  Ещё 4 источника 
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