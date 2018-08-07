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В США треснули пусковые установки баллистических ракет
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В США треснули пусковые установки баллистических ракет 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В США остановлено производство пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет для перспективных АПЛ класса Columbia и многофункциональных подлодок типа Virginia после обнаружения дефектов сварных швов.
Компания-подрядчик успела изготовить 12 пусковых установок BWXT, все они тщательно проверяются на герметичность соединений, пишет DefenceNews со ссылкой на информированный источник. «Вся сварка BWXT остановлена до завершения расследования», — рассказал собеседник издания.
Семь готовых агрегатов предназначались для верфи General Dynamics Electric Boat, где строится головной подводный ракетоносец класса Columbia — ввод его в строй запланирован на 2031 год. Возникновение серьезной проблемы в самом начале создания подлодки ставит под сомнение соблюдение графика постройки корабля и всей программы в целом. Это особенно тревожно потому, что жизненный цикл нынешних американских ракетоносцев класса Ohio близится к концу.
Помимо подлодок Columbia, пусковые установки BWXT предназначались для американских многоцелевых АПЛ типа Virginia и британских перспективных подлодок Dreadnought — строительство первого корабля началось в 2016 году.
Стоимость программы создания пусковых установок для лодок трех типов — 122,3 миллиарда долларов.
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