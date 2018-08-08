Times: дефекты пусковых установок в США могут затормозить британскую программу подлодок

ЛОНДОН, 8 августа. / ТАСС /. Принятие на вооружение британскими ВМС следующего поколения подлодок типа Dreadnought может быть отложено из-за обнаружения дефектов на внутренних стенках пусковых установок для баллистических ракет, разработанных и построенных в США . Они предназначены как для новых подлодок ВМС США класса Columbia, так и для британских Dreadnought. Об этом сообщает во вторник газета The Times.

Новые британские атомные подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), которые, как планируется, заступят на службу в начале 2030-х годов, должны заменить четыре субмарины типа Vanguard c ракетами Trident. Сроки осуществления программы создания новых субмарин королевских ВМС Великобритании , которую реализует британская компания BAE Systems, тесно связана с американским проектом. Ключевые компоненты, включая системы ракет Trident с ядерными боеголовками, предоставляются США в соответствии с соглашениями, датируемыми еще 1960 годами, говорится в материале.

В отношении производителя компонентов пусковых установок, в которых обнаружены дефекты сварки, компании BWX Technologies начато расследование. По словам официального представителя ВМС США Билла Коуча, деятельность компании приостановлена до окончания расследования. «ВМС США тесно сотрудничают с Соединенным Королевством с целью оценки воздействия произошедшего на программу Dreadnought, — приводит его слова The Times

Официальный представитель британского минобороны , в свою очередь, заявил, что британская сторона „осведомлена о вопросе качества сварки на трубах пусковых установок“. Однако британская программа Dreadnought осуществляется „в соответствии с графиком и бюджетом“, добавил он.

Власти королевства запланировали потратить на нее в общей сложности £41 млрд ($53 млрд), из которых £31 млрд (более $40 млрд) уйдет на само строительство, а £10 млрд (почти $13 млрд) — на создание резервного фонда.

В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от Глазго

В США ракетоносцы класса Columbia, у которых будет по 16 шахт для баллистических ракет, придут на смену нынешнему флоту подлодок класса Ohio. Первая такая субмарина стоимостью свыше $13 млрд должна вступить в строй в 2027 году. На программу создания ПЛАРБ нового поколения для ВМС США планируется затратить $122,3 млрд