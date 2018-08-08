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Times: дефекты пусковых установок в США могут затормозить британскую программу подлодок
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Times: дефекты пусковых установок в США могут затормозить британскую программу подлодок 

ТАСС 5 часов назад
ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Принятие на вооружение британскими ВМС следующего поколения подлодок типа Dreadnought может быть отложено из-за обнаружения дефектов на внутренних стенках пусковых установок для баллистических ракет, разработанных и построенных в США. Они предназначены как для новых подлодок ВМС США класса Columbia, так и для британских Dreadnought. Об этом сообщает во вторник газета The Times.
Новые британские атомные подлодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), которые, как планируется, заступят на службу в начале 2030-х годов, должны заменить четыре субмарины типа Vanguard c ракетами Trident. Сроки осуществления программы создания новых субмарин королевских ВМС Великобритании, которую реализует британская компания BAE Systems, тесно связана с американским проектом. Ключевые компоненты, включая системы ракет Trident с ядерными боеголовками, предоставляются США в соответствии с соглашениями, датируемыми еще 1960 годами, говорится в материале.
В отношении производителя компонентов пусковых установок, в которых обнаружены дефекты сварки, компании BWX Technologies начато расследование. По словам официального представителя ВМС США Билла Коуча, деятельность компании приостановлена до окончания расследования. «ВМС США тесно сотрудничают с Соединенным Королевством с целью оценки воздействия произошедшего на программу Dreadnought, — приводит его слова The Times.
Официальный представитель британского минобороны, в свою очередь, заявил, что британская сторона „осведомлена о вопросе качества сварки на трубах пусковых установок“. Однако британская программа Dreadnought осуществляется „в соответствии с графиком и бюджетом“, добавил он.
Власти королевства запланировали потратить на нее в общей сложности £41 млрд ($53 млрд), из которых £31 млрд (более $40 млрд) уйдет на само строительство, а £10 млрд (почти $13 млрд) — на создание резервного фонда.
В настоящее время весь ядерный арсенал Великобритании размещен на четырех подлодках Vanguard, базирующихся на базе ВМС Клайд к северо-западу от Глазго.
В США ракетоносцы класса Columbia, у которых будет по 16 шахт для баллистических ракет, придут на смену нынешнему флоту подлодок класса Ohio. Первая такая субмарина стоимостью свыше $13 млрд должна вступить в строй в 2027 году. На программу создания ПЛАРБ нового поколения для ВМС США планируется затратить $122,3 млрд
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