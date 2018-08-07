Ещё
День Военно-воздушных сил — когда в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День Военно-воздушных сил — когда в 2018 году 

Все новости Новосибирской области 31 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В 2018 году 12 августа будет отмечаться 106-я годовщина с момента создания Воздушно-космических сил России (ВКС) — исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, а также войск Воздушно-космической обороны, в ВКС.
Именно в этот день в 1912 году был подписан приказ, вводивший штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. При этом праздничные мероприятия, посвященные Дню ВКС, проводятся в День Воздушного Флота России — в третье воскресенье августа (19 августа в 2018-м).
Сегодня в состав ВКС входят три рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска. ВКС выполняют самый большой спектр задач: ведение разведки, охрана государственной границы, отражение агрессии, завоевание и удержание господства в воздухе, развертывание и поддержание орбитальных группировок космических аппаратов, авиационная поддержка других видов и родов войск.
2 августа отметили свой праздник другие военнослужащие — десантники ВДВ. Лучшие фото Дня ВДВ-2018 в Новосибирские — в фоторепортаже VN.ru.
Все новости Новосибирской области: последние новости
День ВДВ-2018 отметили в Бердске Солнечное затмение 11 августа 2018 года: во сколько начнется Евгений Петросян разводится с четвертой женой – Еленой Степаненко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ «нашли» пилота пропавшего малайзийского Boeing11
Почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна40
«Я депутат и платить не буду»594
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси312
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Россией Су-35С на Курилах
Оружие Статьи
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
01:40
Американец пережил «внутреннее обезглавливание» и выжил
Наука и техника Наука
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение