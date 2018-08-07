День Военно-воздушных сил — когда в 2018 году

В 2018 году 12 августа будет отмечаться 106-я годовщина с момента создания Воздушно-космических сил России (ВКС) — исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, а также войск Воздушно-космической обороны, в ВКС.

Именно в этот день в 1912 году был подписан приказ, вводивший штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба . При этом праздничные мероприятия, посвященные Дню ВКС, проводятся в День Воздушного Флота России — в третье воскресенье августа (19 августа в 2018-м).

Сегодня в состав ВКС входят три рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска. ВКС выполняют самый большой спектр задач: ведение разведки, охрана государственной границы, отражение агрессии, завоевание и удержание господства в воздухе, развертывание и поддержание орбитальных группировок космических аппаратов, авиационная поддержка других видов и родов войск.