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«Туполев» готов к выкатке первого опытного образца Ту-22М3М
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«Туполев» готов к выкатке первого опытного образца Ту-22М3М 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
Первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М создан силами «Туполева», пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службы предприятия. На 16 августа намечена выкатка ракетоносца. А затем в плане наземные испытания с последующей подготовкой к первому вылету самолета, говорит собеседник агентства. Ранее уже сообщалось, что в августе Казанский авиационный завод намерен поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик. Это, напомним, новая модификация Ту-22М3. В специальном обзоре «Казанский репортер» разбирался, чем новая версия отличается от ветерана, принятого на вооружение в 80-х годах прошлого века. И что думают мировые эксперты о российском сверхзвуковом бомбардировщике-ракетоносце, собранном в столице Татарстана.
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