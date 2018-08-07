В Казани презентуют опытный образец ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М

16 августа в Казани представят первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М с крылом изменяемой стреловидности.

Церемония выкатки состоится на Казанском авиационном заводе , сообщил «АиФ-Казань» собственный источник в авиационной отрасли. Затем начнутся наземные испытания машины, её подготовка к первому полёту.

С 70-х годов прошлого века до 1993 года завод (в то время КАПО имени Горбунова) выпустил более 200 подобных самолётов. В новой версии машины модернизирована «начинка» — обновлена авионика самолёта, что расширит его полётные и боевые возможности.

По данным минобороны России, Ту-22М3М по ряду показателей значительно превосходит своего предшественника Ту-22М2, в частности по скоростному режиму — машина может развивать максимальную скорость до 2300 км/ч по увеличенному тактическому радиусу действия на 14-45% (в зависимости от режима полёта) и боевой эффективности. Самолёт может одновременно нести и ракеты и бомбы.

Планируется, что свой первый полёт Ту-22М3М, который называют «грозой авианосцев», совершит уже в 2018 году.