Появились фото китайской гиперзвуковой ракеты

В Сети опубликованы фото китайской гиперзвуковой ракеты «Синкун-2» (Звездное небо).

Напомним, в пятницу КНР успешно испытала летательный аппарат, выполненный по технологии Waverider — он скользит по верхней кромке ударной волны, создаваемой собственным полетом. По тому же принципу действует экспериментальная крылатая ракета Boeing X-51. Внешне оба аппарата очень схожи.

Китайский «Синкун-2» имеет клиновидную переднюю часть — она необходима для увеличения подъемной силы, длина ракеты порядка 10 метров.

Испытания глайдера прошли на полигоне в северо-западной части КНР. Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся на высоту порядка 30 километров, сбросил носовой обтекатель, выполнил ряд предусмотренных программой маневров, а затем приземлился в заданном районе. Полет продолжался 10 минут.

"Синкун-2" может доставлять ядерные боеголовки и неуязвим для существующих систем ПВО-ПРО благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории, заявили в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.