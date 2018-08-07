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Появились фото китайской гиперзвуковой ракеты
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Появились фото китайской гиперзвуковой ракеты 

Российская Газета 44 минуты назад
В Сети опубликованы фото китайской гиперзвуковой ракеты «Синкун-2» (Звездное небо).
Напомним, в пятницу КНР успешно испытала летательный аппарат, выполненный по технологии Waverider — он скользит по верхней кромке ударной волны, создаваемой собственным полетом. По тому же принципу действует экспериментальная крылатая ракета Boeing X-51. Внешне оба аппарата очень схожи.
Китайский «Синкун-2» имеет клиновидную переднюю часть — она необходима для увеличения подъемной силы, длина ракеты порядка 10 метров.
Испытания глайдера прошли на полигоне в северо-западной части КНР. Запущенный в 6.41 по местному времени аппарат поднялся на высоту порядка 30 километров, сбросил носовой обтекатель, выполнил ряд предусмотренных программой маневров, а затем приземлился в заданном районе. Полет продолжался 10 минут.
"Синкун-2" может доставлять ядерные боеголовки и неуязвим для существующих систем ПВО-ПРО благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории, заявили в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.
В России испытываются, поставлены на опытно-боевое дежурство и серийно выпускаются гиперзвуковые ракеты и боевые блоки, изготовленных по отличной от Waverider технологии.
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