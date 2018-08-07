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Минобороны превратит Ил-22М11 в летающие командные пункты
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Минобороны превратит Ил-22М11 в летающие командные пункты 

Москва24 56 минут назад
Фото: Москва24
Минобороны модернизирует пять самолетов Ил-22М11, превратив их в летающие командные пункты. Об этом сообщает газета «Известия».
По информации издания, Ил-22М11 были приняты на вооружение в начале 1980-х годов. Теперь российское военное ведомство планирует создать на их основе современные многофункциональные командные пункты. Из такого пункта можно будет управлять наземными, воздушными и космическими войсками в режиме реального времени. На самолетах установят новейшие системы связи и управления, поэтому военные летчики уже прозвали модернизированный Ил-22М11 «самолетом звездных войн».
Как уточнили в Минобороны, работы по переоборудованию пяти самолетов проведут до 2021 года. На них потребуется более 1,6 миллиарда рублей.
Обновленный Ил-22М11 будет оснащен радиоретранслирующей станцией для передачи информации по защищенным каналам в цифровом формате. Самолет сделают совместимым со всеми автоматизированными системами управления войскам, как наземными, так и воздушными. Прямо с самолета, пояснили в Минобороны, можно будет руководить учениями, управлять спецоперациями, а в случае войны — координировать действия войск. В военном ведомстве напомнили, ранее летающие командные пункты закрепляли за генералами высшего звена, однако, в будущем модернизированные Ил-22М11 планируют «выдавать» для выполнения боевой задачи.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, военные самолеты Ил-22 создавались на базе турбовинтового лайнера Ил-18, который обладает уникальными летными качествами. В частности, большая дальность полета позволяет при патрулировании находиться в воздухе длительное время. Даже современные самолеты пока не превзошли его характеристики, пояснил эксперт.
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