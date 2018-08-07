Презентация нового Ту-22М3М состоится 16 августа

"16 августа мы выкатываем самолет Ту-22М3М", — рассказали в пресс-службе.

Торжественная выкатка самолета пройдет на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова.

Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов , сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М впервые поднимется в небо в августе.

Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.

Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов.