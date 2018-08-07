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Презентация нового Ту-22М3М состоится 16 августа
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Презентация нового Ту-22М3М состоится 16 августа 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Презентация модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М пройдет 16 августа в Казани, сообщили ТАСС в пресс— службе ПАО «Туполев».
"16 августа мы выкатываем самолет Ту-22М3М", — рассказали в пресс-службе.
Торжественная выкатка самолета пройдет на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) имени С. П. Горбунова.
Как ранее сообщал ТАСС генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, сверхзвуковой дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М впервые поднимется в небо в августе.
Ту-22М3М — модернизированная версия дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ с крылом изменяемой стреловидности. В ходе модернизации будет обновлена вся авионика самолета, он получит возможность применять новые ракеты.
Ранее сообщалось, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов.
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