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В России собран первый дальний ракетоносец нового поколения
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В России собран первый дальний ракетоносец нового поколения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В компании «Туполев» подготовили опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. В середине августа состоится его выкатка.
Как сообщили в пресс-службе «Туполева» Интерфаксу, после выкатки самолет приступит к наземным испытаниям и первому полету.
В руководстве компании ранее сообщали, что у обновленного ракетоносца-бомбардировщика будут экономичные и долговечные двигатели, система космической связи и возможность получать в полете целеуказания — в том числе с мобильных морских и наземных терминалов. Кроме того, самолет сможет заправляться в воздухе, на нем установят специальную штангу. Это, по мнению специалистов, увеличит боевой радиус ракетоносца-бомбардировщика.
Получит Ту-22М3М и новое оружие. Он сможет нести самые современные ракеты, в том числе и «Кинжал».
Всего, согласно официально статистике, Россия имеет более сотни ракетоносцев. Их активно применяли и в Сирии.
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