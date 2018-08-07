В России собран первый дальний ракетоносец нового поколения

компании «Туполев» подготовили опытный образец глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. В середине августа состоится его выкатка.

Как сообщили в пресс-службе «Туполева» Интерфаксу, после выкатки самолет приступит к наземным испытаниям и первому полету.

В руководстве компании ранее сообщали, что у обновленного ракетоносца-бомбардировщика будут экономичные и долговечные двигатели, система космической связи и возможность получать в полете целеуказания — в том числе с мобильных морских и наземных терминалов. Кроме того, самолет сможет заправляться в воздухе, на нем установят специальную штангу. Это, по мнению специалистов, увеличит боевой радиус ракетоносца-бомбардировщика.

Получит Ту-22М3М и новое оружие. Он сможет нести самые современные ракеты, в том числе и «Кинжал».