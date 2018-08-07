Ещё
Обновленный ракетоносец Ту-22М3М взлетит в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обновленный ракетоносец Ту-22М3М взлетит в сентябре 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: Российская Газета
Первый демонстрационный полет глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в сентябре, тогда же начнутся его заводские испытания.
Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. По его словам, сразу после заводских начнутся государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся несколько месяцев. В случае, если все пройдет в штатном режиме, Министерство обороны РФ примет решение о глубокой модернизации первой партии строевых машин Ту-22М3. Ранее сообщалось, что в середине августа на территории Казанского авиационного завода состоится выкатка (презентация) первого такого самолета.
Также руководитель "Туполева" рассказал, что модернизированный бомбардировщик получил абсолютно новое бортовое оборудование, от прежней версии ракетоносца по сути остался только планер и часть самолетных систем и оборудования. Благодаря проведенным работам срок службы самолета будет продлен до 45-50 лет.
Как уже писала «РГ», получит Ту-22М3М и новое оружие. Он сможет нести самые современные ракеты, в том числе «Кинжал».
Российская Газета: последние новости
Корабли Северного флота зашли в Ла-Манш В домах экс-министра обороны и начальника КОБ Южной Кореи проведены обыски Фрегат "Адмирал Горшков" открыл новую эру в истории ВМФ России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к РФ по поводу вывода войск60
«Титушки» захватили здание университета в Киеве13
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян169
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой302
У Петросяна сдали нервы15
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
00:40
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой
Шоу-бизнес
03:21
За российскими подлодками устроят слежку
Армия Оружие
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение