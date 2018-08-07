Обновленный ракетоносец Ту-22М3М взлетит в сентябре

Первый демонстрационный полет глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в сентябре, тогда же начнутся его заводские испытания.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. По его словам, сразу после заводских начнутся государственные совместные испытания (ГСИ), которые продлятся несколько месяцев. В случае, если все пройдет в штатном режиме, Министерство обороны РФ примет решение о глубокой модернизации первой партии строевых машин Ту-22М3. Ранее сообщалось, что в середине августа на территории Казанского авиационного завода состоится выкатка (презентация) первого такого самолета.

Также руководитель "Туполева" рассказал, что модернизированный бомбардировщик получил абсолютно новое бортовое оборудование, от прежней версии ракетоносца по сути остался только планер и часть самолетных систем и оборудования. Благодаря проведенным работам срок службы самолета будет продлен до 45-50 лет.

Как уже писала «РГ», получит Ту-22М3М и новое оружие. Он сможет нести самые современные ракеты, в том числе «Кинжал».