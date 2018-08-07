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«Туполев» покажет 16 августа первый модернизированный образец Ту-22М3М
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«Туполев» покажет 16 августа первый модернизированный образец Ту-22М3М 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Создан первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Туполев».
«16 августа состоится выкатка глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М», — заявил сотрудник пресс-службы. Он отметил, что после этого начнутся наземные испытания самолета и подготовка к первому вылету.
В апреле глава «Туполева» Александр Конюхов сообщил «Интерфаксу» о скором завершении работ по глубокой модернизации дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. «На первом опытном образце глубоко модернизированного Ту-22М3М завершаются сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на III квартал 2018 года», — заявлял в апреле Конюхов. Он подчеркнул, что модернизация позволит расширить боевые возможности самолета, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ.
«В рамках глубокой модернизации разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс», — сказал Конюхов. По его словам, значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) унифицирована с Ту-160М.
В начале января источник «Интерфакса» в авиационной отрасли сообщил, что «Туполев» в 2018 году начнет модернизировать дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, находящиеся на вооружении ВКС РФ.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии — самолеты взлетали с территории России, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.
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