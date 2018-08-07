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Сверхзвуковой бомбардировщик готов к испытаниям
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Сверхзвуковой бомбардировщик готов к испытаниям 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу КБ «Туполев», 16 августа состоится выкатка модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. После этого самолёт приступит к наземным испытаниям и подготовке к первому вылету. Глава «Туполева» Александр Конюхов ещё в апреле рассказывал о скором завершении работ по глубокой модернизации дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.
По его словам, весной на первом опытном образце Ту-22М3М завершались сборочные работы и подготовка к первому вылету, запланированному на третий квартал 2018 года. Модернизация позволит расширить боевые возможности самолёта, а также значительно продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС РФ. В рамках глубокой модернизации было разработано новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолётное оборудование, система управления оружием и новый информационно-управляющий комплекс.
Значительная часть нового бортового радиоэлектронного оборудования унифицирована с Ту-160М. По официальным данным, у российских войск есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3, которые применялись для борьбы с террористами в Сирии: при этом самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелёт над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.
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