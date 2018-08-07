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Юнармейцы впервые прошли курс выживания в горах Западных Саян на базе военного центра
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Юнармейцы впервые прошли курс выживания в горах Западных Саян на базе военного центра 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 августа. Четырехдневные военно-полевые юнармейские сборы впервые прошли на базе учебного военного центра «Ергаки», который расположен в предгорье Западных Саян. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Участниками первого подобного мероприятия стали 60 лучших юнармейцев Республики Хакасия, которые отбирались на конкурсной основе. Основам горной подготовки, выживания и верховой езды школьников обучили инструкторы, которые регулярно проводят здесь спецподготовку у военнослужащих. На протяжении сборов ребята жили по армейскому режиму", — сказали в пресс-службе.
Закончились сборы совместным горным походом по хребту Ергаки.
По данным военного округа, в Республике Хакасия в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 600 школьников. Всего с начала 2018 года на территории Центрального военного округа принято около 6 тысяч юношей и девушек.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.
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