Юнармейцы впервые прошли курс выживания в горах Западных Саян на базе военного центра

ТАСС , 7 августа. Четырехдневные военно-полевые юнармейские сборы впервые прошли на базе учебного военного центра «Ергаки», который расположен в предгорье Западных Саян. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Участниками первого подобного мероприятия стали 60 лучших юнармейцев Республики Хакасия , которые отбирались на конкурсной основе. Основам горной подготовки, выживания и верховой езды школьников обучили инструкторы, которые регулярно проводят здесь спецподготовку у военнослужащих. На протяжении сборов ребята жили по армейскому режиму", — сказали в пресс-службе.

Закончились сборы совместным горным походом по хребту Ергаки.

По данным военного округа, в Республике Хакасия в ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» вступили более 600 школьников. Всего с начала 2018 года на территории Центрального военного округа принято около 6 тысяч юношей и девушек.