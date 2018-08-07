Названы сроки демонстрации первого опытного образца Ту-22М3М

Компания «Туполев» сообщила о готовности представить первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М; выкатка состоится в середине августа.

Выкатка образца состоится 16 августа. После этого самолет приступит к наземным испытаниям, а также подготовке к первому полету, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».

Глава компании Александр Конюхов сообщал в апреле, что модернизация Ту-22М3 позволит расширить боевые возможности самолета и продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС России

Он рассказывал также, что в рамках модернизации было разработано «новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс».

Отмечается, что многое из нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) было унифицировано с Ту-160М.

Напомним, в мае сообщалось, что Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 поступит в ВКС России в октябре.