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Названы сроки демонстрации первого опытного образца Ту-22М3М
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Названы сроки демонстрации первого опытного образца Ту-22М3М 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Компания «Туполев» сообщила о готовности представить первый опытный образец глубоко модернизированного дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М; выкатка состоится в середине августа.
Выкатка образца состоится 16 августа. После этого самолет приступит к наземным испытаниям, а также подготовке к первому полету, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева».
Глава компании Александр Конюхов сообщал в апреле, что модернизация Ту-22М3 позволит расширить боевые возможности самолета и продлить сроки эксплуатации парка дальних ракетоносцев-бомбардировщиков ВКС России.
Он рассказывал также, что в рамках модернизации было разработано «новое современное цифровое радионавигационное, связное, радиотехническое, общесамолетное оборудование, система управления оружием, новый информационно-управляющий комплекс».
Отмечается, что многое из нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) было унифицировано с Ту-160М.
Напомним, в мае сообщалось, что Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 поступит в ВКС России в октябре.
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