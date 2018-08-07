Опыт выступления экипажей на «Танковом биатлоне» применяется при обучении курсантов окружного учебного центра ВВО, дислоцированном в Забайкалье

Новобранцы могут ознакомиться с приемами, которые применяют финалисты АрМИ-2018 при прохождении различных испытаний, изучить временные показатели выполнения нормативов, в том числе в стрельбе.

В окружном учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае , внедрили новый метод подготовки курсантов.

Так, военнослужащим показывают выступления танковых экипажей в финале Международных армейских игр в дисциплине «Танковый биатлон».

Особое внимание уделено команде Вооруженных Сил Российской Федерации , новобранцы могут ознакомиться с приемами, которые применяют финалисты АрМИ-2018 при прохождении различных испытаний, изучить временные показатели выполнения нормативов, в том числе в стрельбе.

Молодое пополнение уже приступило к выполнению практических упражнений по вождению боевых машин — танков Т-72.

Перед тем как самостоятельно приступить к вождению курсанты изучили теоретическую часть подготовки и выполнили нормативы на современных мультимедийных тренажерных комплексах.

Всего в текущем наборе к освоению военно-учетных специальностей танковых войск приступило более 600 молодых людей.