Опыт выступления экипажей на «Танковом биатлоне» применяется при обучении курсантов окружного учебного центра ВВО, дислоцированном в Забайкалье 

Новобранцы могут ознакомиться с приемами, которые применяют финалисты АрМИ-2018 при прохождении различных испытаний, изучить временные показатели выполнения нормативов, в том числе в стрельбе.
В окружном учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, внедрили новый метод подготовки курсантов.
Так, военнослужащим показывают выступления танковых экипажей в финале Международных армейских игр в дисциплине «Танковый биатлон».
Особое внимание уделено команде Вооруженных Сил Российской Федерации, новобранцы могут ознакомиться с приемами, которые применяют финалисты АрМИ-2018 при прохождении различных испытаний, изучить временные показатели выполнения нормативов, в том числе в стрельбе.
Молодое пополнение уже приступило к выполнению практических упражнений по вождению боевых машин — танков Т-72.
Перед тем как самостоятельно приступить к вождению курсанты изучили теоретическую часть подготовки и выполнили нормативы на современных мультимедийных тренажерных комплексах.
Всего в текущем наборе к освоению военно-учетных специальностей танковых войск приступило более 600 молодых людей.