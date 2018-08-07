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МиГ-31БМ поднят по тревоге в Красноярском крае
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Полк перехватчиков МиГ-31БМ был поднят по тревоге в Красноярском крае 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Минобороны России
Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО, сообщает «Интерфакс-АВН», ссылаясь на пресс-службу военного округа.
«Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более 1 тысячи км», — говорится в сообщении.
По данным ЦВО, летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса «воздух — воздух».
В учениях задействованы более десяти истребителей Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.
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