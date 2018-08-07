МиГ-31БМ поднят по тревоге в Красноярском крае

Полк перехватчиков МиГ-31БМ был поднят по тревоге в Красноярском крае

Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Красноярском крае , поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО, сообщает «Интерфакс-АВН», ссылаясь на пресс-службу военного округа.

«Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более 1 тысячи км», — говорится в сообщении.

По данным ЦВО, летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса «воздух — воздух».

В учениях задействованы более десяти истребителей Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.