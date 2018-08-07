Истребители-перехватчики МиГ-31БМ уничтожили цели ракетами класса «воздух-воздух»

Всего было задействовано десять истребителей-перехватчиков Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ соединения армии ВВС и ПВО Центрального военного округа подняты по тревоге в Красноярском крае . Вылеты проходят в рамках учения противовоздушной обороны и авиации.

Истребители были подняты на воздух, после чего самолеты летели несколько тысяч километров по указанному маршруту на военный аэродром Домна в Забайкальском крае

Во время учений экипажи обнаружили воздушную цель и поразили ее ракетами класса «воздух-воздух». Всего было задействовано десять истребителей-перехватчиков Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.