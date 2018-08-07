Ещё
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ уничтожили цели ракетами класса «воздух-воздух»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ уничтожили цели ракетами класса «воздух-воздух» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего было задействовано десять истребителей-перехватчиков Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.
Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ соединения армии ВВС и ПВО Центрального военного округа подняты по тревоге в Красноярском крае. Вылеты проходят в рамках учения противовоздушной обороны и авиации.
Истребители были подняты на воздух, после чего самолеты летели несколько тысяч километров по указанному маршруту на военный аэродром Домна в Забайкальском крае.
Во время учений экипажи обнаружили воздушную цель и поразили ее ракетами класса «воздух-воздух». Всего было задействовано десять истребителей-перехватчиков Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава.
ТК «Звезда»: последние новости
На российской военной базе в Таджикистане проходит месячник сплочения воинских коллективов Около 14 тысяч прыжков выполнили военнослужащие ЦВО с начала 2018 года Около 2 тыс. специалистов РХБ защиты привлечено к лагерным сборам на полигоны в Сибири, Поволжье и на Урале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»527
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси124
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»667
Опровергнут миф о появлении человека54
Раскрыта причина таинственной пропажи Порошенко46
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение