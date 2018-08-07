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В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ
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В Красноярском крае по тревоге подняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в рамках учений в Красноярском крае, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Красноярском крае, поднят по тревоге в рамках стартовавшего учения противовоздушной обороны и авиации ЦВО", — говорится в сообщении.
Экипажам сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ предстоит совершить перелет на военный аэродром Домна в Забайкальский край, преодолев более тысячи километров. Летчики отработают учебно-тренировочные задачи по сближению с целями и их уничтожение на заданных рубежах перехвата ракетами класса «воздух-воздух».
В учениях задействованы более 10 истребителей Миг-31БМ, а также более 500 человек летного и инженерного состава, уточняет округ.
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