Курсанты ТОВМУ и нахимовцы пойдут в Кронштадт по Северному морскому пути 

Во Владивостоке курсанты ТОВВМУ и кадеты Владивостокского филиала Нахимовского военного училища готовятся к походу на учебном корабле «Перекоп», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» впервые отправится в поход по Северному морскому пути и посетит Североморск, а затем вернется в Кронштадт. На борту учебного корабля в море выйдут 140 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова и 40 кадетов Владивостокского филиала Нахимовского военного училища.
Участники похода уже несколько дней обживают кубрики «Перекопа».
По планам учебный корабль покинет Владивосток 9 августа.