Теперь с управляемыми ракетами. Как в Украине улучшают парк советской боевой авиации

На фоне усиленной «милитаризации» новостей последнего месяца не потерялась и авиация. В информационной ленте прошедшей недели проскочило сразу несколько довольно любопытных материалов, о которых стоит упомянуть.

Так, 1 августа лично президент выступил «ньюсмейкером» и заявил через свою пресс-службу о том, что Воздушные силы получили сразу два модернизированных истребителя МиГ-29МУ-1. Попутно отметим, что обе машины из числа «крымских» до аннексии полуострова принадлежали 168-му летно-испытательному комплексу (аэродром Кировское). В мае 2014 г. были вывезены из Крыма , с марта 2017 г. — на ремонте на Львовском государственном авиаремонтном заводе. Обе машины довольно «свежие» по украинским меркам — 1990 года выпуска.

Также стоит сказать, что с момента начала ATO от 10 до 15 машин были возвращены в летное состояние. Однако вариант модернизации по-прежнему вызывает легкое недоумение. МиГ-29 модернизируют минимально — по варианту МиГ-29МУ-1. Это довольно старое (2006 г.) бюджетное решение, отработанное «львовянами» на азербайджанском заказе.

Так, в сотрудничестве с «Фазотрон-Украина» была модернизирована радарная система Н019, установлена новая спутниковая навигационная система СН-3307-01, интегрированная в стандартную навигационную систему МиГ-29, которая может использовать данные GPS. В итоге значительно улучшаются возможности истребителя в воздушном бою. Так, дальность обнаружения воздушной цели типа истребитель, которая на оригинальном МиГ-29 колеблется от 70 км в передней полусфере и до 35 км в задней, была увеличена до 100 км и 45 км соответственно. Это позволяет эффективно применять управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-27ЭР с полуактивной радиолокационной и Р-27ЭТ с инфракрасными головками самонаведения и более мощным двухступенчатым ракетным двигателем, а также большим радиусом действия, которые производятся на «Артеме». Уже заявлено и о существовании более продвинутого варианта МиГ-29МУ-2, который позволит летчику использовать не только неуправляемое авиационное вооружение, но и управляемое оружие, причем как управляемые ракеты класса «воздух-поверхность», так и управляемые бомбы. Так, согласно открытым данным, на этой модификации усовершенствована система управления оружием 20ПM, установлена бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки «Курс-93М» и заменена навигационная система РСБН A-323. Однако ни одной машины по этому варианту на сегодня не модернизировано — или информация об этом не попадает в открытые источники.

Стоит отметить, что передача двух МиГ-29 в войска является вполне плановой и всего в этом году военные планируют получить 25-30 модернизированных машин. В том числе штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24. Последние, по всей видимости, пойдут в крайне интересной в технологическом плане варианте модернизации от Одесского авиационного завода — по крайней мере хотелось бы на это надеяться. Большое внимание на фоне обострения в Азовском море обратили также на морскую авиацию. В июне благополучно завершилась эпопея с единственным в стране вертолетом Ка-226, который после многих лет мытарств передали в состав 10-й Сакской бригады морской авиации. Вкратце напомним, что машина постройки АО «Кумертаусское авиационное производственное предприятие» был закуплен по мутным схемам в 2007 г. и первоначально предназначался спасателям.

В итоге платить за таможенные процедуры стало не кому и начались судовые споры, на время которых вертолет оставили на хранение на территории ГП «Львовский авиационный завод».

В начале 2015 г. его планировали передать Днепропетровской областной государственной администрации для дальнейшего использования в АТО, в частности, для транспортировки раненых в медицинские учреждения. В конечном итоге вертолет решили передать авиации ВМСУ. Правда, ценность такого приобретения весьма сомнительна, так как вряд ли будет возможно снабжение запасными частями напрямую от российского производителя. На этом фоне придется искать другие варианты за рубежом, которые явно будут недешевыми.

Кроме того, буквально на днях все та же 10-я Сакская бригада объявила тендер на ремонт и продление ресурса двух самолетов-амфибий Бе-12, причем один в поисково-спасательном варианте, а второй — в противолодочном. Эти самолеты были переданы оккупантами как не представляющие для них особой ценности. И хотя Бе-12 впервые поднялся в воздух в 1960 г., а в 1963 г. эти самолеты были взяты на вооружение ВМФ СССР, тем не менее, они и поныне служат в морской авиации РФ . Оборудование этого самолета позволяет вести поиск и довольно эффективно бороться против подводных лодок противника. Хотя машины и крайне устаревшие, однако в случае модернизации они вполне смогут справляться со своими прямыми функциями до принятия на вооружение базовых патрульных самолетов Ан-148.

В целом же можно говорить о том, что Воздушные Силы уверенно развиваются. Так, согласно официальным данным «Белой книги Украины-2017», в течение 2017 г. проведено 12 летно-тактических учений эскадрилий, совершено более 39 тыс. прыжков с парашютом. При этом средний налет экипажей составил 40-52 часа, что по сравнению с довоенными показателями ощутимый рост.