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Кокойты рассказал о ситуации в Южной Осетии в 2008 году
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Кокойты рассказал о ситуации в Южной Осетии в 2008 году 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 8 авг — РИА Новости. Власти Грузии знали, что в Южной Осетии не было российской военной техники до 8 августа 2008 года, заявил РИА Новости экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.
"Так могут говорить те, кто проиграл. Они прекрасно знали, что никакой российской техники на территории Южной Осетии не было", — ответил он на просьбу прокомментировать заявления со стороны Тбилиси о том, что российская техника якобы уже была на тот момент на территории Южной Осетии.
Политик добавил, что отсутствие какой-либо военной техники незадолго до событий августа 2008 года подтвердили наблюдатели ОБСЕ.
"Я даже представителей ОБСЕ пригласил вместе со мной проехаться. Мы доехали до Рокского тоннеля, они пристально рассматривали все. И они не то что военную технику, ни одного человека в камуфляжной форме не видели. Что еще раз было подтверждено непосредственно наблюдателями ОБСЕ непосредственно перед началом военных действий. А российские подразделения, полки тяжело спрятать в горах", — отметил он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
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