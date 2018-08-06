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Более 100 военнослужащих примут участие в чемпионате РВСН по военному и офицерскому троеборью
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Более 100 военнослужащих примут участие в чемпионате РВСН по военному и офицерскому троеборью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.
10 августа в филиале Военной академии им. Петра Великого (Московская обл. г. Серпухов) начнется чемпионат Ракетных войск стратегического назначения по военному и офицерскому троеборью.
В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих, представляющих воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения.
Офицерское троеборье включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.
Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.
Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.
Команда-победитель будет награждена кубком командующего РВСН, а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета РВСН. Победители первенства примут участие в чемпионате Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью.
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