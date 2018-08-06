Более 100 военнослужащих примут участие в чемпионате РВСН по военному и офицерскому троеборью

Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.

В соревнованиях примут участие более 100 военнослужащих, представляющих воинские части и соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Офицерское троеборье включает в себя три вида состязаний: стрельба из пистолета Макарова, бег и плавание.

Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве.

Для выполнения каждого упражнения участникам предоставляется всего одна попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.