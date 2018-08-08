Корабли Северного флота отправились в поход

Корабли Северного флота отправились в арктический поход

Отряд кораблей Северного флота отправился в среду в очередной поход в восточные районы Арктики. Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга

В составе сводного отряда большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", на борту которого два вертолета Ка-27, большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога", новый ледокол " Илья Муромец " и другие суда. Главная цель похода — обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в арктической зоне. Значительную часть пути моряки пройдут по Северному морскому пути. В это время года значительная территория пока свободна ото льда.

Как рассказал капитан 1 ранга Вадим Серга, это уже седьмой поход Северного флота в Арктику за последние годы. Начиная с 2012-го, военнослужащие впервые в истории выполняли некоторые операции. Например, морпехи впервые в истории Военно-морского флота России высадились на необорудованное побережье острова Котельный, на остров Земля Александры — самый северный архипелаг России Землю Франца-Иосифа, а в прошлом году впервые десантировали тяжелую технику на мыс Челюскин — самую северную точку Евразийского континента.