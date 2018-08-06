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День железнодорожных войск отмечается в трех соединениях Центрального военного округа
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День железнодорожных войск отмечается в трех соединениях Центрального военного округа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал, ветераны железнодорожных войск.
Военнослужащие соединений железнодорожных войск Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, отпраздновали профессиональный праздник — День железнодорожных войск.
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал, а также ветераны железнодорожных войск.
6 августа отмечается 167-я годовщина со дня основания железнодорожных войск. Они ведут отсчет своей истории с 6 августа 1851 г., когда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги — 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и 1 телеграфическая роты.
История железнодорожных войск неразрывно связана с историей Российского государства, его Вооружённых Сил, железнодорожного транспорта России. Все эти годы военные железнодорожники вносили и вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие её транспортной инфраструктуры.
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