День железнодорожных войск отмечается в трех соединениях Центрального военного округа

В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал, ветераны железнодорожных войск.

Военнослужащие соединений железнодорожных войск Центрального военного округа, дислоцированных на Урале и в Сибири, отпраздновали профессиональный праздник — День железнодорожных войск.

В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие срочной и контрактной службы, гражданский персонал, а также ветераны железнодорожных войск.

6 августа отмечается 167-я годовщина со дня основания железнодорожных войск. Они ведут отсчет своей истории с 6 августа 1851 г., когда император Николай I утвердил Положение о составе управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, в соответствии с которым были созданы первые специальные воинские формирования для охраны и эксплуатации железной дороги — 14 отдельных военно-рабочих, 2 кондукторские и 1 телеграфическая роты.