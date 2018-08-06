Авиация и корабли ЧФ приступили к поиску мин и кораблей условного противника в крымской морской зоне

Учение Черноморского флота проводится в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа.

В зоне ответственности Крымской военно-морской базы Черноморского флота соединение кораблей охраны водного района приступило к проведению совместного с морской авиацией тактического учения по ведению поисковых противолодочных и противоминных действий.

В ходе тактического учения корабельная группа в составе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец», тральщика «Ковровец» при поддержке звена бомбардировщиков Су-24м, самолета Бе-12 и вертолета Ка-27 выполнят контрольный поиск подводных лодок условного противника и противокорабельных мин на фарватере выхода главной корабельной группы военно-морской базы для дальнейшего выполнения учебно-боевой задачи.

Также экипажи противолодочных кораблей проведут стрельбы по воздушным и морским целям, выполнят совместную постановку ложных целей при отражении атак средств воздушного нападения.

Учения кораблей и авиации Черноморского флота проводятся в едином тактическом замысле маневров 49-й общевойсковой армии ЮВО в причерноморской зоне ответственности военного округа.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии Крыма и Кубани. Подразделения морской пехоты 22-го армейского корпуса, дислоцированного в Крыму, во взаимодействии с силами Черноморского флота выступят в роли условного противника, осуществив попытку захвата морского побережья в полигонах российской военной базы в Абхазии — Нагвалоу и Гудаута.

В практическом розыгрыше тактических эпизодов учений мотострелков поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, а также корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Взаимодействие видов и родов войск в системе разведывательно-огневых и ударных контуров оценит командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

Совместные тактические учения проводятся на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в Крыму в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.